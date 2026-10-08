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"Укренерго" на п'ятницю анонсує жорсткіші відключення, які будуть застосовуватися в частині областей

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"Укренерго" на п'ятницю анонсує жорсткіші відключення, які будуть застосовуватися в частині областей
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

НЕК "Укренерго" у п'ятницю, 9 жовтня, планує застосовувати обмеження енергопостачання промисловості та населенню у кількох областях.

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі, заходи обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 23:59. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть обсягом 0,5-2 черги з шести можливих, уточнило "Укренерго".

Причини обмежень – пошкодження енергосистеми внаслідок масованих російських атак.

Як повідомлялося, у четвер планові відключення анонсувалися на обсяг 0,5-1,5 черги. Графіки почали діяти з 6 жовтня після масованого обстрілу РФ. 2 черги відключень – це відсутність світла в середньому 8 годин на добу.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Енергетика
#укренерго #відключення
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