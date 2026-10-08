У "Дії" пояснили, як оформляти Європротокол при ДТП

У застосунку "Дія " відтепер працює функція з оформлення Європротоколу, що надає можливість оформити ДТП у смартфоні без виклику патрульної поліції та оформлення паперового документу.

Згідно з повідомленням пресслужби "Дія" у четвер, для того аби скористуватись послугою необхідно оновити застосунок "Дію" та перейти у розділ "Сервіси", "Водієві" та "Європротокол".

Надалі слід перевірити дані, зокрема інформація про водіїв, автівки та страхові поліси буде підтягнено з державних реєстрів автоматично.

У пресслужубі додали, що водіям слід буде заповнити деталі ДТП та додати фото пошкоджених авто на місці інциденту. Згодом, водії отримають згоду та підпис другого водія через QR-код або сповіщення в "Дії ".

Зазначається, що після попередніх дій необхідно буде підписати документ "Дія.Підписом" та надіслати. Передбачається, що після успішного підписання обома сторонами застосунок автоматично передасть Європротокол до МТСБУ, а згодом МТСБУ здійснить передачу в страхові компанії.

"Далі зв'яжіться зі своєю страховою компанією, щоб отримати подальші інструкції ", – зауважили в "Дії ".

Окремо у релізі наголошують, що перед оформленням слід переконатися, що немає травмованих, у ДТП лише 2 авто, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також мають чинні поліси ОСЦПВ і дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Передбачається, що Європротокол можуть оформити водії, які одночасно мають в "Дії" верифікований РНОКПП, цифровий паспорт – ID-картку, закордонний або посвідку, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ – як власник або належний користувач, а також діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.

"В інших випадках – оформлюйте паперовий Європротокол або викликайте поліцію ", – наголосили в "Дії ".