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У низці районів Києва проблеми з водопостачанням – КМДА

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У низці районів Києва проблеми з водопостачанням – КМДА

У Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах, повідомила столична міська державна адміністрація (КМДА) у Телеграмі в четвер.

"У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – додали там.

Фахівці "Київводоканалу" вживають необхідних заходів для стабілізації водопостачання.

В КМДА також нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21488

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #водопостачання #проблеми
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