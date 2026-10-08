У низці районів Києва проблеми з водопостачанням – КМДА

У Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах, повідомила столична міська державна адміністрація (КМДА) у Телеграмі в четвер.
"У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – додали там.
Фахівці "Київводоканалу" вживають необхідних заходів для стабілізації водопостачання.
В КМДА також нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду.
Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21488