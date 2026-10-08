РФ атакувала один з важливих для Києва енергоб'єкт – Шмигаль

РФ атакувала один з об'єктів, важливих для енергопостачання Києва, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергооб'єктів. Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло", – написав Шмигаль у Телеграм у четвер увечері.

Він наголосив, що атака російських дронів триває, залучені всі служби.

Як повідомлялося, за кілька хвилин до повідомлення Шмигаля Міністерство енергетики інформувало, що унаслідок ворожого обстрілу сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва. Через це в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів.

Перед цим ДТЕК оголосив аварійні відключення світла в Києві та області.

У четвер увечері на нетривалий період зупинявся метрополітен, також обмежений рух електротранспорту в Києві.