Буданов про удар по Краматорську: Путін вбиває Донбас, перетворюючи регіон на пустелю

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував черговий удар по Краматорську (Донецька обл.), що стався 8 жовтня: "Це не військова логіка. Це свідоме знищення людей".

"Сьогоднішній удар по Краматорську, жертвами якого стали понад 30 людей, – це ще один доказ того, що робить Путін із Донбасом. Він убиває людей, руйнує і спалює міста. Ось справжнє "звільнення", а не те, що вони декларують на всіх майданчиках", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

"Це не військова логіка. Це свідоме знищення людей. Путін вбиває Донбас, перетворюючи регіон на пустелю", – наголосив він.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську загинуло 33 людини, ще 18 дістали поранень.