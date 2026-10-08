Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Удари РФ призвели до вимкнення в мережах електропостачання Києва – Міненерго

1 хв читати
Додати як джерело
Удари РФ призвели до вимкнення в мережах електропостачання Києва – Міненерго
Фото: Одеська МВА

Унаслідок ворожого обстрілу сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва, внаслідок чого в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

"Наразі енергетики здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка – споживайте її ощадливо!", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телегам у четвер увечері.

Воно також закликало користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Перед цим ДТЕК оголосив аварійні відключення світла в Києві та області.

Як повідомлялося, на нетривалий період зупинявся метрополітен, також обмежений рух електротранспорту в Києві.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Енергетика
#київ #причина #електропостачання
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою, запевнивши у подальшій підтримці з б…

Читати