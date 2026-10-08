Удари РФ призвели до вимкнення в мережах електропостачання Києва – Міненерго

Унаслідок ворожого обстрілу сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва, внаслідок чого в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням значної кількості споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

"Наразі енергетики здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка – споживайте її ощадливо!", – йдеться в повідомленні Міненерго в Телегам у четвер увечері.

Воно також закликало користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Перед цим ДТЕК оголосив аварійні відключення світла в Києві та області.

Як повідомлялося, на нетривалий період зупинявся метрополітен, також обмежений рух електротранспорту в Києві.