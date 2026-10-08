У Запоріжжі вже семеро постраждалих через ворожі атаки – ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі удари зросла до семи осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів зросла до 7. Серед травмованих – троє чоловіків, дві жінки, дитина та неповнолітня", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

Усім надається необхідна допомога. Інформацію щодо стану постраждалих уточнюємо.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Також було відомо про одного загиблого – водія автівки, атакованої дроном.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68203