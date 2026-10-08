Лубінець направив листи до поліції та Служби у справах дітей через відео з побиттям студента в Ізмаїлі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до Головного управління Нацполіції в Одеській області та Служби у справах дітей щодо відео, на якому викладач, за попередньою інформацією, застосовує фізичну силу до студента.

"Побачив у мережі ці кадри, де педагог під час уроку, за попередньою інформацією, дозволяє собі лайку та застосування фізичної сили до дитини", – написав Лубінець у Facebook .

За його словами, він звернувся до правоохоронних органів та Служби у справах дітей, щоб ситуацію ретельно перевірили та встановили всі обставини.

"Як стало відомо, викладача, який потрапив на відео, уже звільнили. Чекаю на офіційні результати перевірки.

Раніше в соцмережах було оприлюднено відео, на якому, за повідомленнями, викладач Дунайського центру професійної освіти в Ізмаїлі побив студента-першокурсника під час уроку та виштовхав його з класу.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, коментуючи інцидент, наголосив, що викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента. Він повідомив, що викладача звільнено.