Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Лубінець направив листи до поліції та Служби у справах дітей через відео з побиттям студента в Ізмаїлі

1 хв читати
Додати як джерело
Лубінець направив листи до поліції та Служби у справах дітей через відео з побиттям студента в Ізмаїлі
Фото: Офіс Омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до Головного управління Нацполіції в Одеській області та Служби у справах дітей щодо відео, на якому викладач, за попередньою інформацією, застосовує фізичну силу до студента.

"Побачив у мережі ці кадри, де педагог під час уроку, за попередньою інформацією, дозволяє собі лайку та застосування фізичної сили до дитини", – написав Лубінець у Facebook .

За його словами, він звернувся до правоохоронних органів та Служби у справах дітей, щоб ситуацію ретельно перевірили та встановили всі обставини.

"Як стало відомо, викладача, який потрапив на відео, уже звільнили. Чекаю на офіційні результати перевірки.

Раніше в соцмережах було оприлюднено відео, на якому, за повідомленнями, викладач Дунайського центру професійної освіти в Ізмаїлі побив студента-першокурсника під час уроку та виштовхав його з класу.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, коментуючи інцидент, наголосив, що викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента. Він повідомив, що викладача звільнено.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#студен #омбудсмен #побиття
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою, запевнивши у подальшій підтримці з б…

Читати