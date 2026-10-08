Роботи з розбору завалів та будівельних конструкцій у Прилуках завершено – Вигівський

Завершились роботи з розбору завалів та будівельних конструкцій у Прилуках (Чернігівська обл.), що продовжувалися понад півтори доби, підтверджено загибель 22 осіб, вдалося врятувати 15 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Це було пряме влучання ракети в будинок – знищені півтора під'їзда. Доповів Президенту України про перебіг робіт з ліквідації наслідків удару, під час яких вдалося врятувати з-під завалів 15 людей", – написав Вигівський у Телеграмі у четвер увечері.

За його словами, людям вже дозволили повернутися до своїх пошкоджених осель, аби забрати особисті речі. "Рятувальники стежать, щоб це було безпечно. Поліцейські прийняли вже понад 350 заяв про пошкоджене та знищене майно. Загалом у місті пошкоджено понад 120 багатоповерхових та приватних будинків, а також 5 закладів освіти", – уточнив міністр.

Вигівський повідомив, що з Черкас до Прилук прибули 100 курсантів ДСНС, які виявили бажання допомогти жителям провести першочергові роботи з відновлення осель.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/441