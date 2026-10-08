У Telegram з'явились шахраї, що видають себе за Коордштаб з питань поводження з військовополоненим – вимагають гроші за послуги

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) попередив про шахрайство – у Telegram деякі особи видають себе за представників МКЧХ в Україні та поширюють неправдиву інформацію про діяльність організації.

"До нас надійшла інформація про те, що у Telegram деякі особи видають себе за представників МКЧХ в Україні та поширюють неправдиву інформацію про нашу діяльність", йдеться у повідомленні Коордштабу у Телеграмі у четвер.

У Коордштабі просять перевіряти будь-який підозрілий контент та наголошують, що МКЧХ ніколи не просить грошей в обмін на будь-які послуги.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/23504