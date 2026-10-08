КМДА: через відсутність напруги тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту

У столиці через перебої з енергопостачанням тимчасово не курсує частина громадського транспорту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм у четвер увечері.

Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. "Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомимо додатково", – зазначили в КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21484