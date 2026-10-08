Зеленський: готуємо наші відповіді на російську ескалацію

Україна готується відповісти на чергову хвилю російської ескалації і просить партнерів про підтримку щодо ППО, заявив президент Володимир Зеленський.

У Телеграмі він написав, що заслухав доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

"Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16", – зазначив президент.

Також він заявив, про продовження виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад, "які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті".

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