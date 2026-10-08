На "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів, "червона" – стоїть

У Київському метрополітені відновлюють рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях, однак наразі вони курсуватимуть зі збільшеними інтервалами, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграм у четвер.

"На "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами", – йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві наголошують, що рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.

Як повідомлялося, раніше пресслужба Київського метрополітену інформувала, що через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.