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На Київщині внаслідок атаки пошкоджено школу-садок та житлові будинки, травмовано жінку – ОВА

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У Святопетрівському Бучанського району Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу-садок, дитячий майданчик та скління багатоповерхових будинків, в іншому населеному пункті району травмовано жінку, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Святопетрівському Бучанського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу-садочок та дитячий майданчик біля неї в одному з житлових комплексів. Також пошкоджено скління багатоповерхових будинків", – наголошує Ткаченко в Телеграм-каналі у четвер.

За словами очільника ОВА, в одному з населених пунктів Бучанського району внаслідок атаки травмувалася жінка: "Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається".

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#садок #київська #атака #школа
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