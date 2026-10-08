На Київщині внаслідок атаки пошкоджено школу-садок та житлові будинки, травмовано жінку – ОВА

У Святопетрівському Бучанського району Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу-садок, дитячий майданчик та скління багатоповерхових будинків, в іншому населеному пункті району травмовано жінку, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Святопетрівському Бучанського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу-садочок та дитячий майданчик біля неї в одному з житлових комплексів. Також пошкоджено скління багатоповерхових будинків", – наголошує Ткаченко в Телеграм-каналі у четвер.

За словами очільника ОВА, в одному з населених пунктів Бучанського району внаслідок атаки травмувалася жінка: "Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається".