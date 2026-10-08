Міненерго закликає не публікувати фото й відео з місць влучань по енергооб'єктах

Міністерство енергетики України закликає не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені енергетичні об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт.

"Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику", – йдеться у зверненні до громадян на сайті відомства.

Міністерство зазначило, що на тлі постійних атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в соціальних мережах все частіше з'являються фото й відео з місць влучань.

"Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі: де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак", – пояснили в Міненерго.

Поширення таких матеріалів також створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, та може ускладнити їхню роботу.

У міністерстві доповнили, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації.

"Просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу", – закликали в Міненерго.