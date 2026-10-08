Внаслідок російських ударів по Україні останніми днями загинули 78 людей, 215 поранені – Зеленський

За останні дні російські удари по Прилуках, Краматорську, Києву та інших містах України призвели до загибелі 78 людей, ще 215 людей дістали поранень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Вдячний Антоніу за чітку та принципову позицію на засудження російських ударів по наших людях та співчуття", – написав Зеленський у Телеграм.

За його словами, йдеться про жорстку російську ескалацію та терор проти людей і життя. Зеленський наголосив на важливості того, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається в Україні.

Президент також подякував Кошті за транш у EUR1,2 млрд, який надійшов напередодні. За словами Зеленського, кошти будуть використані на оборону України, зокрема на дрони.

"Працюємо, щоб були й інші необхідні рішення. Обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову підтримку", – зазначив він.

Зеленський повідомив, що домовився про зустріч утрьох із Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн найближчим часом. Крім того, глава держави поінформував президента Європейської ради про контакти та зустрічі з американською стороною, які відбудуться найближчими днями. За його словами, українська команда вже вирушила на них.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що запросив українського лідера на засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня в Брюсселі.