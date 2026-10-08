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Запрацював сайт "єОпора" з програмами підтримки енергонезалежності та підготовки до зими

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Запрацював сайт "єОпора" з програмами підтримки енергонезалежності та підготовки до зими
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

В Україні запрацював портал "єОпора" – єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією щодо підготовки до зими, державної підтримки та допомоги населенню, повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"У межах "Зимової підтримки" триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громад і бізнесу", – зазначили у відомстві.

На "єОпорі" зібрано наявні державні та регіональні програми, практичні рекомендації та актуальні контакти.

Зокрема, на сайті можна знайти інформацію про програми підтримки енергонезалежності домогосподарств і бізнесу, пільгове фінансування енергообладнання, а також поради на випадок тимчасових перебоїв із електропостачанням.

#сайт #єопора #енергетика #зима
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