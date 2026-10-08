СБУ затримала 17-річного мешканця Київщини після підпалу вантажівок, до диверсії РФ залучила ще одного неповнолітнього

Служба безпеки України (СБУ) затримала 17-річного мешканця Київщини після підпалу кількох вантажівок місцевої логістичної компанії, до виконання диверсійних завдань якого російські спецслужби залучили ще одного неповнолітнього, повідомляє пресслужба СБУ в Телеграм у четвер.

За даними слідства, російські спецслужби під виглядом співробітників СБУ спочатку доручили 17-річному мешканцю Київщини підпалити вантажівки місцевої логістичної компанії, а після виконання цього завдання – підготувати схрон із шурупами та передати його координати куратору. Надалі до схованки мав прибути інший неповнолітній – 16-річний мешканець Київщини, якому доручили забрати шурупи та розсипати їх на автошляху, щоб тимчасово заблокувати рух вантажного транспорту.

"Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали 17-річного фігуранта після того, як він підпалив декілька вантажівок і спробував знищити ще деякі з них. Як з'ясувало розслідування, обидва юнаки були порізно завербовані ворогом у Телеграм-чатах з пошуку близьких стосунків. Для вербування підлітків рашисти створили фейкові акаунти дівчат, з якими познайомилися фігуранти", – зазначається в повідомленні.

Згодом фейкові "знайомі" зникли з чатів, а на зв'язок із підлітками вийшов російський спецслужбіст, який представився співробітником СБУ. Він заявив, що дівчат нібито затримали за держзраду, та під загрозою відповідальності змусив юнаків погодитися на "допомогу слідству".

Наразі слідчі СБУ повідомили 17-річному фігуранту про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 15, ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.