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Сили оборони України вдруге з липня уразили Омський НПЗ за 2,5 тис. км від України – Генштаб

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Сили оборони України вдруге з липня уразили Омський НПЗ за 2,5 тис. км від України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вдруге з липня уразили Омський нафтопереробний завод у РФ, розташований за близько 2,5 тис. км від України, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Телеграм.

Як зазначається в повідомленні, Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ із можливістю переробки понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції.

Водночас у Генштабі нагадали, що Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року: "Уражено Омський НПЗ за 2500 км від України 8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Омский нафтопереробний завод у рф…Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік".

Підприємство також задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #атака #нпз #генштаб #омськ #ураження
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