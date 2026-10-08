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Бутенко про побиття студента викладачем на Одещині: цьому немає виправдання

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Бутенко про побиття студента викладачем на Одещині: цьому немає виправдання
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, коментуючи інцидент в Одеській області, наголосив, що викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента.

"В одному із закладів професійної освіти Одещини викладач побив студента. Цьому немає виправдання. Викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента. Проговорив цю ситуацію особисто з керівником закладу. Викладача звільнено. Однак звільнення не знімає з нього відповідальності: правову оцінку його діям мають дати правоохоронні органи", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він наголосив, що у закладі освіти немає місця насильству, цькуванню і приниженню: "Ми маємо захистити від цього всіх: і учнів, і викладачів".

Раніше в соцмережах було опубліковано відео на якому у місті Ізмаїл на Одещині викладач Дунайського центру професійної освіти побив студента-першокурсника на уроці та виштовхав його з класу.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#побиття #студент #міносвіти #бутенко
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