У Слов'янській громаді з 9 жовтня припиняють рух громадського транспорту на тлі удару РФ по маршрутці в Краматорську – МВА

Рух громадського транспорту на міських та приміських автобусних маршрутах у межах Слов'янської міської територіальної громади Донецької області припинять із п'ятниці 9 жовтня на тлі загострення безпекової ситуації після ударів РФ по автобусах у Слов'янську та Краматорську, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Вчора у Слов'янську ворожий FPV-дрон влучив у рейсовий міський автобус. Дві людини отримали поранення. Сьогодні російський удар по маршрутці забрав життя щонайменше 12 людей у Краматорську. Ще 14 отримали поранення", – написав Лях у Facebook у четвер.

Згідно з повідомленням очільника МВА, з 9 жовтня у межах Слов'янської міської територіальної громади припинять рух громадського транспорту на міських та приміських автобусних маршрутах через загострення безпекової ситуації.

Як повідомлялося, очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін інформував, що через різке погіршення безпекової ситуації роботу громадського транспорту буде обмежено не лише в Слов'янську, а також і в Краматорську.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Краматорську, внаслідок якого загинули щонайменше 30 людей і ще 18 дістали поранення, не залишиться без відповіді України.