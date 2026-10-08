Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський доручив допомогти жителям Прилук, які залишилися без житла через російський удар

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський доручив допомогти жителям Прилук, які залишилися без житла через російський удар
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський доручив главі обласної військової адміністрації В'ячеславу Чаусу оперативно допомогти жителям Прилук Чернігівської області, які через російський ракетний удар залишилися без житла.

"Доручив начальнику ОВА оперативно допомогти тим, кому, на жаль, немає зараз куди йти. І важливо, щоб постраждалі зрештою отримали нове житло", – написав Зеленський у телеграмі в четвер.

Він також доручив голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій проконтролювати, щоб мешканці зруйнованого будинку отримали доступ до пошкоджених квартир, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За словами президента, внаслідок російського удару по житловому будинку в Прилуках загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще 54 людини отримали поранення.

"Понад сотню житлових будинків пошкоджено, також навчальні заклади, садочки, магазини, підприємства та інфраструктуру, що забезпечує нормальність життя в місті", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що під час візиту до Прилук разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом вшанував пам'ять загиблих у Прилуках у результаті російського удару.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#прилуки #житло #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою, запевнивши у подальшій підтримці з б…

Читати
У Краматорську внаслідок ворожого удару загинули вже 30 людей, постраждали 18, рух громадського транспорту зупинять – ОВА

У Краматорську внаслідок ворожого удару загинули вже 30 людей, постраждали 18, рух громадського транспорту зупинять – ОВА

Внаслідок ворожого удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 постраждали, а через різке погіршення безпекової ситуації роботу громадського транс…

Читати