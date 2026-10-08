Зеленський доручив допомогти жителям Прилук, які залишилися без житла через російський удар

Президент України Володимир Зеленський доручив главі обласної військової адміністрації В'ячеславу Чаусу оперативно допомогти жителям Прилук Чернігівської області, які через російський ракетний удар залишилися без житла.

"Доручив начальнику ОВА оперативно допомогти тим, кому, на жаль, немає зараз куди йти. І важливо, щоб постраждалі зрештою отримали нове житло", – написав Зеленський у телеграмі в четвер.

Він також доручив голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій проконтролювати, щоб мешканці зруйнованого будинку отримали доступ до пошкоджених квартир, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За словами президента, внаслідок російського удару по житловому будинку в Прилуках загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще 54 людини отримали поранення.

"Понад сотню житлових будинків пошкоджено, також навчальні заклади, садочки, магазини, підприємства та інфраструктуру, що забезпечує нормальність життя в місті", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що під час візиту до Прилук разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом вшанував пам'ять загиблих у Прилуках у результаті російського удару.