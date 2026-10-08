Німеччина вже поставила Україні першу партію снарядів для літаків для боротьби з реактивними дронами – Пісторіус

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою, запевнивши у подальшій підтримці з боку ФРН та повідомив про постачання нової допомоги.

"Німеччина й надалі рішуче підтримує Україну, яка щодня стикається з терором режиму Путіна. Під час розмови з міністром Хмарою головними темами були поточна ситуація та потреби України, німецько-українська промислова співпраця, а також пакет заходів з підтримки України взимку", – повідомляє Міноборони Німеччини у WhatsApp-каналі.

У відомстві розповіли, що "зимовий пакет" допомоги містить нагально необхідні заходи підтримки для зміцнення оборонної спроможності України. Зокрема, це підтримка швидкої розробки та масштабного виробництва потужних перехоплювальних дронів для відбиття атак російських ударних дронів; кілька десятків тисяч дронів різних типів.

"Крім того, ми надаємо допомогу й у короткостроковій перспективі та цілеспрямовано. Так, Україна звернулася до нас із проханням надати пакет боєприпасів для українських бойових літаків для відбиття швидкісних російських дронів. Ми відреагували протягом кількох днів і розпочали поставки. Перша партія вже доставлена", – розповіли у Міноборони.

У відомстві також повідомили, що на знак стратегічного партнерства ФРН також посилить штаб військових аташе в Києві та в майбутньому призначить на його чолі генерал-майора.

"Паралельно Німеччина бере участь в українській програмі "Анти-Шахед", щоб продовжити розробку українських перехоплювальних дронів для захисту від дронів "Герань" (російські "дрони-камікадзе" з реактивним двигуном)", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що низка партнерів, Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі передадуть Україні 20-мм снаряди для винищувачів F-16, що є ефективними у протидії російським реактивним дронам.

"Цілий день (йдеться про середу – ІФ-У) ми займалися 20-мм калібром. І нам вдалося. Я вважаю, що ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру. Я дякую всім нашим послам", – зазначив Сибіга.

Раніше Bloomberg, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, повідомив, що Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні безпілотники РФ. Як пише агентство, для перехоплення одного безпілотника в середньому потрібно близько 150 снарядів. У виданні наголосили, що щоденна потреба може становити приблизно 10 тисяч боєприпасів.