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Тисячі військових повернулися до підрозділів за спрощеною програмою після СЗЧ – Міноборони

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Тисячі військових повернулися до підрозділів за спрощеною програмою після СЗЧ – Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Чисельність військовослужбовців, які повернулися до підрозділів за спрощеною програмою після самовільного залишення частини (СЗЧ), співмірна з особовим складом двох-трьох бригад, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це люди, які вже мають досвід служби й навички, потрібні підрозділам. Усі вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання", – зазначається в дописі Міноборони у Facebook у четвер.

У відомстві позитивно оцінюють результати програми та наголошують, що повернення військовослужбовців підсилює військо.

До першої п'ятірки підрозділів за кількістю фактичних повернень увійшли 20-та окрема бригада безпілотних систем "К-2", 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 3-тя окрема штурмова бригада, 63-тя окрема механізована бригада та 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Також у Міноборони відзначили бригади Національної гвардії України "Хартія" та "Азов" і подякували підрозділам, які долучилися до програми, опрацьовували заявки та погоджували рапорти військовослужбовців, які повертаються на службу.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сзч #війна #фронт #військові
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