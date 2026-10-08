Нардеп Дмитрук із-за кордону привітав Путіна з днем народження – про це подано заяву в СБУ, заявив нардеп Бондар

Народний депутат Артем Дмитрук, який перебуває за межами України та оголошений у міжнародний розшук, привітав очільника Кремля Володимира Путіна з днем народження, у зв'язку з чим нардеп Михайло Бондар ("Європейська Солідарність") повідомив про подання до СБУ заяви про злочин з ознаками державної зради.

"Щодо нардепа-втікача від "Слуги народу" (нині позафракційний) дмитрука, що наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук та який привітав російського диктатора путіна з днем народження та закликав до діалогу з рф та білоруссю, вже звернувся до СБУ з заявою про злочин, який містить ознаки державної зради", – написав Бондар у Фейсбуці у четвер.

Також Бондар у цьому ж дописі звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення Дмитрука депутатського мандату.

Бондар наводить телеграм-канал Дмитрука, в якому той привітав Путіна, назвав його "керівником країни, від якої залежить життя його країни" та "побажав йому мудрості та витримки".