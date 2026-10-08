Оформити Європротокол при незначних ДТП відтепер можна у застосунку "Дія" – глава МВС

Відтепер незначні дорожньо-транспортні пригоди можна оформити у застосунку "Дія" у смартфоні, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Оформити Європротокол при незначних ДТП відтепер можна у застосунку Дія. Без паперів і зайвого очікування. Уся процедура – в смартфоні", – повідомив міністр в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, всі дані перевіряються автоматично, а оформлений Європротокол одразу передається страховим компаніям.

Вигівський наголосив, що оформлення в "Дії" можливе лише при незначних ДТП. "Важливо, що онлайн-оформлення Європротоколу доступне лише у випадку ДТП за участі двох автомобілів, якщо відсутні загиблі або травмовані та якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування", – уточнив міністр.

Глава МВС зауважив, що це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг.

"Разом із Мінцифри, Національною поліцією та МТСБУ ми вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв", – резюмував він.