БЕБ викрило на Львівщині спробу незаконного експорту букових дров до ЄС на 1,1 млн грн за підробленими документами

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили схему незаконного експорту до країн Європейського Союзу понад 134 куб. м букових дров вартістю понад 1,1 млн грн, повідомляється в Телеграм-каналі відомства в четвер.

Слідство встановило, що група підприємців за попередньою змовою організувала вивезення за кордон лісоматеріалів, на які поширюється заборона на експорт. Для обходу митного контролю фігуранти використовували сертифікати про походження деревини, отримані на підставі заздалегідь підроблених документів.

Правоохоронці провели 15 обшуків, зокрема сідельних тягачів із напівпричепами. У результаті було вилучено 134,4 куб. м колотих букових дров, які вже пройшли митне оформлення та були підготовлені до відправки за кордон.

Розслідування здійснюється за ч.2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України (контрабанда лісоматеріалів, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Процесуальне керівництво у провадженні забезпечують прокурори Львівської обласної прокуратури, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України (СБУ) у Львівській області.