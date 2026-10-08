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До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару РФ по магазину в Солом'янському районі Києва – поліція

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До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару РФ по магазину в Солом'янському районі Києва – поліція

У Солом'янському районі Києва внаслідок російського удару по будівлі магазину відомо вже про трьох загиблих осіб, ще двоє дістали поранень, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Троє людей загинули унаслідок російського удару по будівлі магазину у Солом'янському районі. Серед загиблих – 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 та 55 років. Поранень дістали двоє громадян", – йдеться в повідомленні, поширеному відомством в четвер у Телеграм.

Наслідки ворожого обстрілу також зафіксовано в Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Водночас правоохоронці інформують, що станом на зараз відомо про 4 загиблих унаслідок чергової атаки ворога на Київ.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок російської атаки на чотириповерхову будівлю в Солом'янському районі столиці двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #магазин #жертви #атака
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