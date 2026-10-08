Міністр закордонних справ Британії у Прилуках: ми стоятимемо пліч-о-пліч з народом України скільки знадобиться

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд повідомив про візит до України, разом із президентом Володимиром Зеленським вони відвідали Прилуки Чернігівської області, що вчора були атаковані РФ.

"22 невинні люди втратили там свої життя, включно з трагічно 5 дітьми, внаслідок варварської війни терору Путіна проти українського народу. Моє повідомлення було чітким: ми стоятимемо пліч-о-пліч з народом України стільки, скільки знадобиться",- написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару 7 жовтня загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей.