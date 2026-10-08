УЧХ долучився до організації поїздки дітей на футбольний матч Ліги націй УЄФА

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до організації поїздки дітей захисників і захисниць України до Трнави (Словаччина) на футбольний матч Ліги націй УЄФА.

“5 жовтня перед матчем Україна — Угорщина в межах групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 діти вивели на поле футболістів національної збірної України… Можливість вийти на поле разом із гравцями збірної отримали діти Героїв України та військовослужбовців, нагороджених орденом Богдана Хмельницького, яких обрали серед учасників проєкту "Моя країна — моя команда", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Напередодні матчу діти зустрілися з футболістами національної збірної, поспілкувалися з ними та отримали автографи.

Український Червоний Хрест забезпечив транспорт і проживання дітей під час поїздки, а також подбав про безпечні та комфортні умови їхнього перебування за кордоном.

Поїздка відбулася в межах ініціативи УАФ "За руку з мрією". В організації поїздки дітей також брали участь Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Українська асоціація футболу.