РФ атакувала складські приміщення у Бучанському районі, постраждали троє людей – обладміністрація

Троє людей постраждали внаслідок атаки РФ на складські приміщення у Бучанському районі Київської області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА)Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, одну людину госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці. "Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", – зазначив Ткаченко.