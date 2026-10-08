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РФ атакувала складські приміщення у Бучанському районі, постраждали троє людей – обладміністрація

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РФ атакувала складські приміщення у Бучанському районі, постраждали троє людей – обладміністрація
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Троє людей постраждали внаслідок атаки РФ на складські приміщення у Бучанському районі Київської області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА)Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, одну людину госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці. "Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", – зазначив Ткаченко.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #київська #атака
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