Путін доручив Суровікіну створити колапс у Києві через руйнування мостів – ЗМІ

З наближенням зимового періоду російське керівництво знову повертається до звичної для себе тактики терору цивільного населення та руйнування міст, реагуючи на невдачі власних військ на полі бою. Як повідомляє The Telegraph, очільник Кремля Володимир Путін залучив генерала Сергія Суровікіна, відомого жорстокими бомбардуваннями Алеппо в Сирії, для реалізації аналогічної стратегії проти столиці України.

"Путіну потрібно, щоб у Україні щось змінилося, оскільки російський наступ на Донбасі вже кілька місяців перебуває у скрутному становищі. Українські війська відтісняють супротивника в районі Покровська та Лимана, а втрати росіян залишаються надзвичайно великими. Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за один тиждень було вбито понад 10 000 російських солдатів. Незалежно від того, чи буде ця точна цифра в кінцевому підсумку підтверджена, немає сумнівів, що Путін платить приголомшливу ціну за дуже обмежені територіальні здобутки. А тепер у нього закінчуються люди: стає все складніше набирати достатню кількість добровольців-"контрактників", щоб заповнити втрати", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, оголошення масштабної мобілізації, яка потенційно може охопити сотні тисяч росіян, може стати політично вибуховою для Кремля. Тому диктатору потрібна кардинальна зміна військового балансу, перш ніж він буде змушений прийняти рішення, яке може поставити під загрозу його владу.

Основною метою Суровікіна визначено руйнування мостів через Дніпро, що мають критичне значення для життєдіяльності української столиці. Оскільки російським військам не вдається досягти успіхів безпосередньо на фронті, Кремль намагається перенести війну на поле, де сподівається мати перевагу, а саме випробувати на міцність цивільне населення України.

"Небезпека полягає в тому, що Путін виявив слабке місце. Запаси боєприпасів для протиповітряної оборони України перебувають під величезним тиском. Особливо гостро відчувається нестача високотехнологічних ракет-перехоплювачів, таких як американські Patriot. Саме тому Москва адаптує свою тактику, виходячи за межі військових цілей і все частіше намагаючись паралізувати інфраструктуру, яка забезпечує функціонування Києва та інших українських міст. Саме тому Захід повинен зрозуміти, чого намагається досягти Путін, доки не стало занадто пізно. Його розрахунок завжди був жорстоко простим: чи зможе Росія протриматися довше за свого супротивника? Путін вірить, що зможе", – наголошує видання.

Росія має набагато більшу чисельність населення, ніж Україна, і поступово перевела свою економіку на воєнний режим. Тому Путін вважає, що Росія зможе витримувати втрати довше, ніж Україна зможе витримати ці випробування, і, що найголовніше, довше, ніж західні уряди зможуть зберегти громадську та політичну підтримку, і саме останнє є справжньою битвою. Саме того, наголошується в повідомленні, Захід повинен різко збільшити постачання ракет протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.

"Якщо Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру в промислових масштабах, НАТО має розглянути, як його переважна повітряна потужність може бути використана для захисту українських цивільних осіб та критичної інфраструктури без прямого втручання у війну. Це не обов'язково означає оголошення традиційної зони заборони польотів уже завтра. Це означає серйозний аналіз того, чи можуть літаки НАТО допомогти захистити визначені райони або критичну інфраструктуру в крайньому випадку, особливо там, де альтернативою є дозвіл російським ракетам і безпілотникам безкарно вбивати цивільних осіб", – резюмується в повідомленні.