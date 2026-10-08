Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДМС: запрацював ПП Біла Церква – Сігету-Мармацієй з пропускною здатністю до 700 легкових та 400 вантажних авто на добу

1 хв читати
Додати як джерело
ДМС: запрацював ПП Біла Церква – Сігету-Мармацієй з пропускною здатністю до 700 легкових та 400 вантажних авто на добу
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Міжнародний перехід для автомобільного сполучення Біла Церква – Сігету-Мармацієй на кордоні України та Румунії розпочав роботу, повідомляє Державна митна служба (ДМС) в четвер.

Зазначається, що митно-прикордонна інфраструктура розрахована на шість легкових, дві автобусні та шість вантажних смуг для перетину. Добова пропускна здатність – до 700 легкових автомобілів, 60 автобусів (від 2000 до 3000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.

У відомстві додали, що наразі перетин кордону в цілодобовому режимі доступний лише для легкових автомобілів. Невдовзі, після завершення будівництва, він запрацює і для вантажного транспорту без обмежень ваги.

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#пп #румунія #кордон
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Краматорську внаслідок ворожого удару загинули вже 30 людей, постраждали 18, рух громадського транспорту зупинять – ОВА

У Краматорську внаслідок ворожого удару загинули вже 30 людей, постраждали 18, рух громадського транспорту зупинять – ОВА

Внаслідок ворожого удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 постраждали, а через різке погіршення безпекової ситуації роботу громадського транс…

Читати