ДМС: запрацював ПП Біла Церква – Сігету-Мармацієй з пропускною здатністю до 700 легкових та 400 вантажних авто на добу

Міжнародний перехід для автомобільного сполучення Біла Церква – Сігету-Мармацієй на кордоні України та Румунії розпочав роботу, повідомляє Державна митна служба (ДМС) в четвер.

Зазначається, що митно-прикордонна інфраструктура розрахована на шість легкових, дві автобусні та шість вантажних смуг для перетину. Добова пропускна здатність – до 700 легкових автомобілів, 60 автобусів (від 2000 до 3000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.

У відомстві додали, що наразі перетин кордону в цілодобовому режимі доступний лише для легкових автомобілів. Невдовзі, після завершення будівництва, він запрацює і для вантажного транспорту без обмежень ваги.