За Мудру внесено заставу в повному обсязі в сумі 20 млн грн – ВАКС

За підозрювану у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"), колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесено заставу в 20 млн грн, визначену судом в якості альтернативи триманню під вартою, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

"За підозрювану внесено заставу в повному обсязі", – проінформували в суді в четвер.

25 серпня ВАКС визначив Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн, Мудра заявила, що спробує знайти таку суму. Апеляційна палата ВАКС згодом залишила в силі це рішення. З того часу застава так і не була внесена на рахунок ВАКС, тому підозрювана до сьогодні залишалася в СІЗО.

24 вересня ВАКС визнав порушення прав Мудрої та зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу.

Раніше в той же день НБУ повідомив, що серед причин відмов у проведенні операцій із внесення застави представники банків відзначили відсутність у платника документального підтвердження джерел походження коштів, зокрема готівкою, дроблення операцій із внесення застав, внесення коштів із використанням компаній-оболонок.

На наступний день НБУ повідомив, що "взяв до відома" рішення ВАКС щодо проведення операцій із внесення застави та відреагує на нього в межах повноважень після отримання офіційного документа.

28 вересня адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента, заявили, що НБУ не виконав винесену 24 вересня, ухвалу Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), якою він зобов'язав НБУ розібратися, чому банки не приймають заставу.

28 вересня ВАКС залишив без змін запобіжний захист для Мудрої: арешт із альтернативою застави в 20 млн грн. Захист тоді просив зменшити суму застави до 13 млн грн, які на той час вже надійшли на рахунок суду.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат. Вдень того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця керівника Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів. "Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.