Зеленський: Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна буде домінувати в небі

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити українське небо, оскільки це може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, якщо Україна буде домінувати у небі.

"Ми говоримо про захист. У США це є. Для них це нічого не варто. Нічого не варто. Допомогти Україні. І я відверто говорю – допоможіть нам захистити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл переговорів Чому? Бо втратить все", – сказав Зеленський журналістам у Прилуках у четвер.

За словами президента, не треба чекати, поки представники Китаю передадуть РФ альтернативу Starlink.

Крім того, він повідомив, що українська сторона працює над новими пакетами ППО.

"Не хочу йти в деталі, але ми знаємо країни, у яких є ці пакети, і ми знайшли вже їх. Особисто я працюю над цим з нашою командою, урядом, МЗС, Міноборони", – додав він.