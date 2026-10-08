Зеленський: Російський удар по Краматорську не залишиться без нашої відповіді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Краматорську, внаслідок якого загинули щонайменше 30 людей і ще 18 дістали поранення, не залишиться без відповіді України.

"Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 30 людей загинули, і, на жаль, кількість може зрости", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у четвер.

За його словами, російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм.

Зеленський зазначив, що загалом ще 18 людей дістали поранення внаслідок удару. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

"Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна пам'ять загиблим", – наголосив президент.