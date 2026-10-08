В Мінветеранів хочуть притягати до відповідальності винних у невиконанні стандартів роботи та вимог до фахівців супроводу ветеранів

Міністерство у справах ветеранів ініціює запровадження єдиних обов'язкових стандартів роботи та вимог до фахівців із супроводу ветеранів.

"В Україні наразі працюють 2 864 фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Вони надають підтримку у 98,5% територіальних громад, а близько 500 фахівців уже працюють безпосередньо в закладах охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що однією з головних проблем залишається плинність кадрів, бо відтік фахівців становить близько 26%, а серед причин – безпекова ситуація та активні бойові дії в окремих регіонах.

Водночас, у міністерстві констатують, що навантаження на фахівців із супроводу зростає через складність звернень, зокрема, 55% з них пов'язані зі зниклими безвісти та військовополоненими, йдеться більш ніж про 43 тис. запитів.

"Щоб зменшити ризики професійного вигорання, Мінветеранів планує запровадити супервізію для фахівців супроводу. Вона має допомогти працівникам працювати зі складними випадками та отримувати професійну підтримку", – розповіли у відомстві.

Зазначається, що ще одним кроком стане зміна законодавства, щоб Мінветеранів мало достатні повноваження для безпосереднього контролю за роботою фахівців супроводу.

"Міністерство фінансує їхню діяльність (на 76,8% з державного бюджету), надає методичні рекомендації, однак не має повноцінного впливу на посадові інструкції, стандарти та процедури роботи. У зв'язку з цим Мінветеранів підготувало пропозиції щодо змін до законодавства про органи місцевого самоврядування та Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, міністерство пропонує закріпити за органами місцевого самоврядування делеговані повноваження із забезпечення супроводу ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. При цьому держава продовжить фінансувати роботу фахівців.

Також планується запровадити єдині обов'язкові стандарти роботи та вимоги до фахівців, і у разі їх невиконання Мінветеранів матиме законні механізми для реагування та притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, в Україні Державну службу супроводу ветеранів (ДССВ) буде створено в Україні на базі ДНТ "Державний ветеранський простір". Її мета – змінити підхід до підтримки ветеранів і ветеранок: замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь її маршрут і стежитиме за результатом