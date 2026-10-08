У Сумах одна людина загинула, четверо поранені через удар РФ по цивільній інфраструктурі, серед них двоє дітей – ОВА

Унаслідок російського удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах одна людина загинула, ще четверо дістали поранень, серед них двоє дітей, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок російського удару по Сумах. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Григоров в Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, попередньо, двоє дітей дістали неважких ушкоджень. Поранення також отримали двоє дорослих, один із них перебуває у важкому стані.

Григоров зазначив, що російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, РФ застосувала далекобійну реактивну артилерію, випустивши по Сумах чотири снаряди.