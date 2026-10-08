КМДА: У Києві через відсутність напруги затримується рух низки трамваїв і тролейбусів

Через відсутність напруги в контактній мережі у столиці затримується рух трамваїв шести маршрутів і тролейбусів 20 маршрутів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Телеграм у четвер.

"Затримується рух трамваїв №№ 1, 2, 3, 14, 15, 18, тролейбусів №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 40 через відсутність напруги в контактній мережі", – йдеться в повідомленні.

Поліція Києва в той же час повідомила, що рух транспорту, який тимчасово було перекрито на вулицях Михайла Максимовича та Степана Рудницького, повністю відновлено.