УЧХ продовжує працювати на місці удару російської ракети у Прилуках

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує працювати на місці удару російської ракети по житловому будинку у Прилуках (Чернігівська область).

"Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) другу добу працює на місці ліквідації наслідків російського ракетного удару по Прилуках. Волонтери та співробітники Прилуцької міськрайонної організації та Чернігівського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста надають постраждалим необхідну допомогу на місці ліквідації наслідків, зокрема першу допомогу та психологічну підтримку", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Людям, чиї оселі зазнали пошкоджень, передають матеріали для першочергового відновлення та тимчасового захисту житла – OSB-плити, шифер, брезент.

Як повідомлялося, у Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по житловому будинку у середу. Внаслідок атаки загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще 54 людини постраждали, з них – семеро дітей.