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Кількість загиблих через удар РФ по рейсовому автобусу в Краматорську зросла до 33 – ДСНС

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Кількість загиблих через удар РФ по рейсовому автобусу в Краматорську зросла до 33 – ДСНС
Фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську загинули 33 людини, ще 18 дістали поранень, повідомляє пресслужба Державної служби (ДСНС) України з надзвичайних ситуацій у Телеграм.

"33 людей загинули, ще 18 поранені через російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди", – зазначається в повідомленні, поширеному відомством у четвер.

Як зазначається, ще троє людей загинули в селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу. Одного із загиблих рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих та 18 травмованих через ворожий удар бомбою по Краматорську. Пошкоджено зокрема два рейсових автобуси та багатоквартирний будинок.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донецька #жертви #атака #краматорськ
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