На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску – Калашник

На кордоні України та Румунії в четвер, 8 жовтня, запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Перший новий автомобільний перехід між нашими країнами на Закарпатті за майже 20 років", – наголосив Калашник в повідомленні в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи.

"Особливе значення він має для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла Церква. Тут живе велика спільнота етнічних румунів, багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить ці поїздки – до батьків, дітей, близьких. Саме такі щоденні потреби людей мають визначати, як ми розвиваємо інфраструктуру", – вказав міністр.

Наразі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Для його запуску з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.

"Відкриваємо рух на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Далі плануємо будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби", – резюмував Калашник.