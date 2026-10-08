У Краматорську внаслідок ворожого удару загинули вже 30 людей, постраждали 18, рух громадського транспорту зупинять – ОВА

Внаслідок ворожого удару по Краматорську загинули 30 людей, ще 18 постраждали, а через різке погіршення безпекової ситуації роботу громадського транспорту в Краматорську та Слов'янську буде зупинено, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, унаслідок сьогоднішнього удару російські військові в Краматорську вбили 30 людей, ще 18 поранили.

"Росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами – приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей…Черговий доказ – сьогоднішня трагедія у Краматорську, де росіяни в одну мить вбили 30 людей і ще 18 поранили", – зазначив Філашкін.

У зв'язку з цим він дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. "За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов'янська зараз понад усе", – наголосив очільник ОВА.

Філашкін закликав поставитися до цього рішення з розумінням, зазначивши, що це вимушений крок, продиктований безпековою ситуацією.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 14 травмованих через ворожий удар бомбою по Краматорську. Пошкоджено зокрема два рейсових автобуси та багатоквартирний будинок.