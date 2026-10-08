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Знешкоджено ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог атакував Київ – поліція

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Знешкоджено ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог атакував Київ – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог атакував столицю 7 жовтня, повідомляє поліція Києва.

"Обидві бойові частини ракети "Іскандер-М", вагою близько пів тонни кожна, впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах", – зазначається в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування. "Надалі за допомогою спеціальної техніки спільно з саперами ДСНС фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення", – уточнюють в поліції столиці.

Поліція нагадує, що у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів не можна наближатися до них та торкатися. "Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101 або 102", – пояснюють в поліції.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#київ #балістика #знешкодження
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