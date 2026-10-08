Генштаб: Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані

Підрозділи Сил оборони України у четвер уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у місті Салават Республіки Башкортостан РФ, на території підприємства виникла пожежа, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в четвер у Телеграм.

Як зазначається в повідомленні відомства, "Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатним переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробної й нафтохімічної галузі.

За даними Генштабу, підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.