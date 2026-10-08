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Внаслідок бомбового удару по Краматорську 12 людей загинуло та 14 травмовано – Нацполіція

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Внаслідок бомбового удару по Краматорську 12 людей загинуло та 14 травмовано – Нацполіція
Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожого удару бомбою по Краматорську в четвер загинуло 12 людей, ще 14 зазнали поранень, пошкоджено два рейсових автобуси та багатоквартирний будинок, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні близько 10:00 російські війська вдарили бомбою УМПБ Д-30 СН по Краматорську. Снаряд влучив на одну з вулиць міста, де в цей час рухалися два рейсові автобуси", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

В Нацполіції інформують: "Станом на 11.30 відомо про 12 загиблих та 14 поранених людей".

Наразі на місці атаки працюють слідчо-оперативна група, парамедики, патрульна поліція, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

Згідно з повідомленням, пошкоджено два рейсових автобуси та багатоквартирний будинок.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#краматорськ #бомба #постраждалі #атаки_рф
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