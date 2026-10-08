Сили оборони за три дні знешкодили понад 1 тис. російських окупантів – Генштаб

Понад 1 тис. російських окупантів, зокрема 702 ліквідованих, знешкодили українські військові за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов", повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в четвер.

"Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов" українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 – ліквідовано", – йдеться в повідомленні, в якому зазначається, що на цій ділянці зафіксовано одні з найвищих темпів знищення російських окупантів.

У Генштабі зазначають, що це один із прикладів нарощування ефективності дій Сил оборони України.

"Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу", – наголошується в повідомленні.