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Росіяни влучили дроном в будівлю магазину в Києві – мер

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Внаслідок російської атаки БпЛА влучив в 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі Києва, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #магазин #атака
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