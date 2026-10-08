Росіяни влучили дроном в будівлю магазину в Києві – мер

Внаслідок російської атаки БпЛА влучив в 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі Києва, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Внаслідок російської атаки БпЛА влучив в 4-поверхову будівлю магазину в Солом'янському районі Києва, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.
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