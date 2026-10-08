Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами найближчим часом

У четвер та п'ятницю мають відбутися важливі переговори з партнерами, які можуть дати конкретний результат для посилення захисту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Крім того, він додав, що у Прилуках (Чернігівська обл.) завершилася пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по житловому будинку. У результаті загинуло 22 людини, серед них п'ятеро дітей, ще 54 людини постраждали, з них – семеро дітей.

Росіяни також вдарили по зупинці в Краматорську, відомо про 12 загиблих. Ще двоє людей загинуло в Києві.

'Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях", – додав Зеленський.

Він подякував партнерам, які не промовчали про російські злочини, однак наголосив на важливості, щоб підтримка набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах.

"Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня", – наголосив президент.