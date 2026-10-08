Внаслідок удару по Краматорську загинули 12 людей – ОВА

Російські окупанти завдали удару по Краматорську, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Станом на 11:00 відомо про 12 загиблих і 13 поранених. Щонайменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. 12 життів, які росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Наслідки удару уточнюються.

Очільник ОВА підкреслив, що Росія приходить на українську землю зі смертю – б'є по українських містах, убиває українських людей і щодня множить свої злочини.

"Цьому немає і не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя". – закликав він.